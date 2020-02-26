Взрыв газа произошел в жилом доме в Элисте
26 февраля 202023:48
В девятиэтажном жилом доме в городе Элисте произошел взрыв газа. Об этом сообщает Интерефакс со ссылкой на МЧС по Калмыкии.
По данным агентства, в результате инцидента пострадал один человек. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали около 120 жителей дома.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Коронавирус выявлен еще у шести американцев на лайнере Diamond Princess
- В Финляндии, Пакистане и Грузии выявлены первые случаи заражения коронавирусом
- МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Корею, Иран и Италию
- В «Шереметьево» экстренно приземлился летевший в Пермь самолет
- В ВОЗ советуют не отменять турпоездки из-за коронавируса