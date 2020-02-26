Взрыв газа произошел в жилом доме в Элисте

В девятиэтажном жилом доме в городе Элисте произошел взрыв газа. Об этом сообщает Интерефакс со ссылкой на МЧС по Калмыкии.

По данным агентства, в результате инцидента пострадал один человек. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали около 120 жителей дома.



