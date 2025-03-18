Взрослый и пятеро детей погибли при пожаре в Башкирии

Пожар произошел в квартире двухэтажного жилого дома в селе Вперед в Давлекановском районе Башкирии, погибли мужчина и пять детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Ночью в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома... предварительно, начал гореть натяжной потолок», - указали в ведомстве.

В помещении обнаружили без признаков жизни трех девочек 2017 и 2019 годов рождения, двух мальчиков 2021 г. р. и 33-летнего мужчину.

Альшеевский межрайонный следственный отдел управления Следственного комитета по региону возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга один человек погиб при пожаре в трехкомнатной квартире, пишет 360.ru.

