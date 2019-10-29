Взорвавшееся колесо убило двух человек в Петербурге

Взрыв колеса контейнеровоза в Санкт-Петербурге стал причиной гибели двух человек. Чрезвычайное происшествие случилось на причале Канонерского судоремонтного завода, сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

По информации RT, ремонт автопогрузчика проводился на девятом причале. Колесо взорвалось, не выдержав чрезмерного внутреннего давления. Двое работников предприятия получили смертельные ранения и скончались на месте.

Как отмечает РИА ФАН, по сведениям источника на Канонерском заводе, к самому предприятию инцидент отношения не имеет. ЧП случилось на арендованной сторонней организацией территории в терминале Святого Петра.

В обстоятельствах трагедии разбираются представители управления МВД на транспорте.

