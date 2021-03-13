Четверо человек погибли при крушении самолета в районе аэропорта Алма-Аты
Четыре человека погибли при крушении самолета Ан-26, принадлежащего погранслужбе Казахстана. Воздушное судно разбилось в районе аэропорта Алма-Аты в субботу, 13 марта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Четверо из шести пассажиров, которые находились в самолете, погибли. Двое выживших госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Диспетчеры алма-атинского аэропорта потеряли связь с самолетом около 17:20 (14:20 мск), когда машина заходила на посадку.
По тревоге подняли аварийно-спасательные службы аэропорта. Сообщается, что самолет потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы.
Известно, что Ан-26 совершал полет из Нур-Султана.
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