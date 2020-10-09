Выжившая после усыпления овчарка выбралась из могилы и пошла искать хозяев

Овчарка, которую усыпили хозяева, очнулась в могиле, выбралась оттуда и пошла искать родной дом, сообщает ИА «Коминформ».

На трассе в Коми девушка подобрала обессиленную собаку и накормила ее, передав затем в фонд помощи бездомным животным "Добрый город", где собаку начали лечить.

Разместив пост о нашедшейся собаки, в фонде получили ответ от предполагаемых хозяев, которые узнали собаку и рассказали, что их собака долго болела и они решили ее усыпить, сделав инъекцию. Затем собаку отвезли в лес и похоронили. Но, вероятно, укол не подействовал, собака очнулась, вылезла из могилы и пошла искать хозяев. Совпадало место захоронения пса, его приметы, возраст и пол, но в дальнейшем хозяева заявили, что ошиблись и могила их собаки не тронута.

Собаку, возраст которой около семи лет, ветеринары обследовали и подлечили, из болезней обнаружили только возможный хронический артрит и прописали лекарства. Возраст пса примерно 7 лет, ему ищут новых хозяев.

