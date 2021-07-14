Выстрелившего в девочку экс-полицейского отправили в колонию-поселение
Симоновский суд Москвы признал бывшего полицейского Ивана Князева виновным по статье «хулиганство с применением насилия», сообщает РИА Новости.
По решению суда, Князев, который выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку, проведёт ближайшие 2,5 года в колонии-поселении.
Инцидент произошёл в ночь на 6 декабря 2020 года возле дома на Судостроительной улице в Москве. Было установлено, что 33-летний сотрудник ППС, будучи не на службе, не менее четырёх раз выстрелил из травматического пистолета и одна из пуль попала в ногу девочке, сообщает RT.
Князева уволили из органов, а Симоновский суд приговорил его к трем годам колонии условно. Однако прокуратура обжаловала приговор, после чего Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение.
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