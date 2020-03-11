Высокопоставленный полицейский сбил ребенка в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове четырехлетний мальчик попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. За рулем автомобиля находился высокопоставленный сотрудник полиции.

Инцидент произошел на улице Профессиональной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на свои источники. Мальчик был сбит в момент, когда он проезжал «зебру» на самокате.

Отмечается, что машиной управлял первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России – в тот момент он не находился на службе.

Проведенная проверка показала, что сотрудник МВД был трезв. Также он не покидал место ДТП и дождался сотрудников ГИБДД.

У мальчика диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом кости правой голени со смещением. ОГИБДД УМВД России по Дмитровскому городскому округу начала проверку по факту инцидента.

