Выросло число погибших от взрыва боеприпасов в Казахстане

Число погибших в результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана выросло до двух человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, один из погибших был военнослужащим, а другой – гражданским лицом.

При этом пятнадцать человек остаются в реанимации. Всего за помощью к врачам обратились 165 человек, передает РЕН ТВ.

Напомним, на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь накануне произошел пожар, который спровоцировал взрывы снарядов. Весь город с населением более 44 тысяч человек эвакуировали, пишет РИА ФАН.

