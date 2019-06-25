Выросло число погибших от взрыва боеприпасов в Казахстане
Число погибших в результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана выросло до двух человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, один из погибших был военнослужащим, а другой – гражданским лицом.
При этом пятнадцать человек остаются в реанимации. Всего за помощью к врачам обратились 165 человек, передает РЕН ТВ.
Напомним, на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь накануне произошел пожар, который спровоцировал взрывы снарядов. Весь город с населением более 44 тысяч человек эвакуировали, пишет РИА ФАН.
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