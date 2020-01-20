Выросло число погибших из-за прорыва трубы в отеле Перми

Увеличилось число погибших при прорыве трубы в отеле Перми. На данный момент известно, что пять человек погибли, среди них один ребенок. Шесть человек получили ожоги, трое из них были госпитализированы, сообщает perm.kp.ru.

ЧП произошло в ночь на понедельник в мини-отеле «Карамель», который расположен в цокольном этаже здания в Индустриальном районе города. Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения кипяток полился на постояльце, у которых практически не было шансов спастись.

На месте работают оперативные службы города. Здание огорожено. Спасатели перекрыли воду. По данным очевидцев ЧП, воды было так много, что она хлестала через порог гостиницы на улицу, образовался густой туман, сообщает РЕН ТВ.

На место выезжали губернатор Пермского края Максим Решетников, а также глава Перми Дмитрий Самойлов. Следствию предстоит установить виновных в произошедшем, передает телеканал «360».

Краевые власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Их личности сейчас устанавливаются.



