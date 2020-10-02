Выпавшего с седьмого этажа мальчика выписали из больницы в Москве

Мальчик, выпавший с седьмого этажа московского многоквартирного дома, выписан из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент, по данным агентства, произошел в конце июля текущего года на западе города. Мальчику спас жизнь матрас под окнами здания, однако у него были зафиксированы переломы конечностей и сотрясение мозга.

Отмечается, что мальчику была сделана операция, после чего он прошел две терапии, которые назначаются при ушибе мозга. Для ребенка пару месяцев будет действовать восстановительный период, исключающий физнагрузки, после чего он сможет вернуться к обычной жизни.



