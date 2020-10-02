Выпавшего с седьмого этажа мальчика выписали из больницы в Москве
Мальчик, выпавший с седьмого этажа московского многоквартирного дома, выписан из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент, по данным агентства, произошел в конце июля текущего года на западе города. Мальчику спас жизнь матрас под окнами здания, однако у него были зафиксированы переломы конечностей и сотрясение мозга.
Отмечается, что мальчику была сделана операция, после чего он прошел две терапии, которые назначаются при ушибе мозга. Для ребенка пару месяцев будет действовать восстановительный период, исключающий физнагрузки, после чего он сможет вернуться к обычной жизни.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 412 / сут.
Умерли
21 077+186 / сут.
Выздоровели
970 тыс.+6 054 / сут.
- В Москве не собираются вводить ограничения для продовольственных магазинов
- Армения рассказала о числе погибших за сутки со стороны Азербайджана
- СМИ выяснили симптомы коронавируса у Трампа
- Первая партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Венесуэлу
- Пугачева сообщила о смерти музыканта Кальянова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru