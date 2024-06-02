Выпавшая из окна в Москве трехлетняя девочка умерла

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Следственный КомитетДетиМосква

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