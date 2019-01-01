Вынесен приговор убийце финалистки Missis World Russia

Суд в Магнитогорске определился с наказанием местному жителю, который расправился над финалисткой конкурса красоты Missis World Russia-2016 в Челябинской области Ксенией Туленковой-Мецгер. Убийца приговорён к 21-му году лишения свободы в колонии строгого режима. Прокурор просил на год больше. Суд также поддержал иск отца убитой – душегуб обязан будет компенсировать моральный вред, заплатив 3 миллиона рублей, передаёт «Интерфакс».

Убийство было совершено летом прошлого года. 24-летний житель Магнитогорска встретился с Мецгер под предлогом приобретения её автомобиля. Злоумышленник убил 29-летнюю женщину ударом молотка по голове, угнал машину, а тело замаскировал в лесу. Убийство было совершено ради «Шкоды» стоимостью 500 тысяч рублей. Убийца хотел продать её, чтобы рассчитаться с кредиторами.

В 2016 году Туленкова-Мецгер завоевала титул Миссис Челябинской области и представляла регион в финале конкурса красоты Missis World Russia. Около года назад вместе с семьей она уехала жить в США, а на родину вернулась как раз, чтобы продать свой автомобиль.

