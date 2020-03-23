Вымогатели «заминировали» 10 внутрироссийских авиарейсов

Количество самолетов внутрироссийских рейсов, которые анонимы по электронной почте угрожают взорвать, выросло до 10. Восемь бортов уже совершили успешную посадку, остальные пока находятся в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

В частности, поступил сообщение о якобы минировании лайнера Airbus A330, который следует из Москвы во Владивосток. На борту находятся 239 пассажиров и 10 членов экипажа. Командир экипажа принял решение не менять маршрут, посадка запланирована в 00:40 по московскому времени. Также пока ещё не сел самолет Иркутск - Москва, его прибытие ожидается около половины девятого вечера.

Ранее на электронную почту столичного аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на бортах девяти самолетов. В ходе проверки после приземления восьми из них ничего взрывоопасного обнаружено не было.

Ложные предупреждения о «минировании» самолетов начали поступать с 3 марта, за это время поступило уже более 70 подобных угроз. По данным источников в силовых структурах, злоумышленник таким образом вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, а также различных объектов в городах.

