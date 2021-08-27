Вылетевший в Москву самолет столкнулся с птицей в аэропорту Челябинска

Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Челябинска, однако воздушное судно продолжило свой рейс в Москву. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу в 07:29 (05:29 мск) в аэропорту «Баландино» во время взлета рейса Челябинск-Москва авиакомпании «Аэрофлот».

«Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в город Москва», — подчеркнули в прокуратуре.

Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов, отмечает РИА ФАН.

В среду в Челябинске при взлете воздушного судна, выполняющего рейс S7 Airlines в Новосибирск, произошло его столкновение с птицей. Однако днем позже авиакомпания заявила, что птица пролетела рядом, не задев борт.

