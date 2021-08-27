Вылетевший в Москву самолет столкнулся с птицей в аэропорту Челябинска
Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Челябинска, однако воздушное судно продолжило свой рейс в Москву. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу в 07:29 (05:29 мск) в аэропорту «Баландино» во время взлета рейса Челябинск-Москва авиакомпании «Аэрофлот».
«Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в город Москва», — подчеркнули в прокуратуре.
Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов, отмечает РИА ФАН.
В среду в Челябинске при взлете воздушного судна, выполняющего рейс S7 Airlines в Новосибирск, произошло его столкновение с птицей. Однако днем позже авиакомпания заявила, что птица пролетела рядом, не задев борт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован
- СМИ: Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 110
- Более 120 км набережных благоустроят и реконструируют в Москве
- Власти Москвы не согласовали митинг журналистов против закона о СМИ-иноагентах
- За сутки в России зарегистрировали 19 509 новых случаев коронавируса
- Талибы запретят в Афганистане музыку
- Жиркову запретили появляться на базе сборной России по футболу
- В Таиланде упростили въезд для привитых «Спутником V» туристов
- Распылившим в москвичку перцовый баллончик пранкерам грозит семь лет колонии
- Вылетевший в Москву самолет столкнулся с птицей в аэропорту Челябинска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru