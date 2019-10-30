«Вы плебеи». Актриса Вележева устроила пьяный скандал в самолёте. Видео

Актриса Лидия Вележева учинила пьяный скандал на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Звезда отечественных сериалов начала хамить и браниться в связи с задержкой рейса из Москвы в Тель-Авив в Шереметьеве. Причём произошло это уже, когда неисправность была устранена и борт готовился взлетать.

Из-за скандальной пассажирки экипаж был вынужден развернуть воздушное судно прямо перед выруливанием на взлетную полосу, отмечает Ura.ru. Как говорят очевидцы, актриса поднялась на борт самолета уже подшофе. Во время ругани она оскорбляла других пассажиров. Она также педалировала свой возраст, напоминая, что ей 53 года.

«Я актриса, вы плебеи. Наверное, купили билеты за мили, а у меня за 204 тысячи наличными», — цитируют Вележеву «Дни.ру». В итоге, оскорблённые люди вызвали полицию, которая силой вывели артистку из самолёта. В сети появилось видео этого момента.