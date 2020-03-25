На Кубани разбился учебно-боевой самолёт
В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39. Пилот в результате катастрофы погиб, сообщают информационные агентства. Как отмечает ОТР, по предварительным данным, машиной управлял один лётчик.
Крушение самолета подтвердило министерство обороны РФ. Там уточнили, что учебный полет выполнялся без боекомплекта. Машиной управлял курсант.
ЧП случилось в районе станицы Дмитриевской. Разбившийся самолёт принадлежит Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. Как передает ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, на земле жертв и разрушений нет.
Рассматриваются несколько версий происшествия – от отказа техники до ошибки пилотирования.
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