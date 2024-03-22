Второй взрыв раздался в «Крокус Сити Холле»

По данным Telegram-канала Baza, по тревоге подняли ОМОН и СОБР, а сотрудникам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин. Все сотрудники МЧС Московской области перешли на двухсменный режим работы, отмечает Baza.

В Росавиации сообщили, что в московских аэропортах были усилены меры безопасности.

Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты группы не пострадали.

