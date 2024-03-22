Второй взрыв раздался в «Крокус Сити Холле»
Второй взрыв прогремел в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают оперативные службы.
По данным Telegram-канала Baza, по тревоге подняли ОМОН и СОБР, а сотрудникам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин. Все сотрудники МЧС Московской области перешли на двухсменный режим работы, отмечает Baza.
В Росавиации сообщили, что в московских аэропортах были усилены меры безопасности.
Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты группы не пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru