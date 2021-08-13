Второй участок федеральной трассы в Краснодарском крае перекрыт из-за непогоды

Движение на еще одном участке трассы А-290 Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае ограниченно из-за непогоды. Об этом сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

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Там уточнили, что через дорогу произошел перелив воды с глиной, что чревато аварийно-опасными ситуациями. Движение транспорта ограничено в Темрюкском районе на федеральной автодороге с 91 километра по 92 километр. В данный момент на месте дежурят инспекторы ДПС, транспорт направляется в объезд через станицу Старотитаровскую. Водителей просят временно отказаться от поездки в этом направлении до улучшения обстановки и снятия ограничений во избежание заторов.

Утром в пятницу на трассе Новороссийск - Керчь в районе Анапы было ограничено движение из-за подтопления.

Непогода сегодня прогнозируется в Краснодарском крае и на востоке Крыма.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ДорогиКраснодарский Край
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