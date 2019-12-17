Второе дело заведено после изъятия арсенала оружия в доме под Гатчиной

Ещё одно уголовное дело возбуждено после обыска в Ленинградской области, где главу многодетного семейства подозревают в изнасиловании малолетней дочери. Как сообщает Следственный комитет, дело открыто по статье о незаконном обороте оружия. В ходе обыска в коттедже поселка Химози под Гатчиной нашли целый боевой склад: автоматы, пистолеты, гранаты и другие боеприпасы.

Подозреваемый, а также члены семьи допрошены. По данным следствия, насилие над ребёнком продолжалось на протяжении шести лет, сейчас девочке идёт 14 год, отмечает RT. Возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Потерпевшей, а также её матери и другим членам семьи назначили комплекс судебных экспертиз, передает Газета.ру. Всего в семье шестеро детей. В отношении 46-летнего подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

