ВСУ ударили по заправке в Новой Каховке
Украинские войска атаковали автозаправочную станцию в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.
По предварительным данным, ВСУ нанесли удар дроном «Баба-яга».
«В результате обстрела... около 3:00 на территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки», - написал Гура в Telegram-канале.
Кроме того, при атаке сгорели два легковых автомобиля, в том числе один в нерабочем состоянии.
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что ВСУ ударили по Сызранскому НПЗ, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru