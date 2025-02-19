ВСУ ударили по заправке в Новой Каховке

Украинские войска атаковали автозаправочную станцию в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.

По предварительным данным, ВСУ нанесли удар дроном «Баба-яга».

«В результате обстрела... около 3:00 на территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки», - написал Гура в Telegram-канале.

Кроме того, при атаке сгорели два легковых автомобиля, в том числе один в нерабочем состоянии.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что ВСУ ударили по Сызранскому НПЗ, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.

