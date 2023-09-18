ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

В сообщении говорится, что по городу были выпущены три снаряда из РСЗО, тип которой не уточняется.

«Зафиксирован обстрел... населённый пункт Константиновка – город Донецк (Ворошиловский район)», - уточнили в Telegram-канале представительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о 16 погибших в результате взрыва в населённом пункте Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части Донбасса.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР является «провокацией киевского режима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

