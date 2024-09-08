ВСУ атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области

Украинские войска с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Инцидент произошел на территории Волоконовского района. В результате детонации загорелись резервуары, сообщил губернатор.

На месте работают пожарные расчеты. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

В воскресенье украинские войска атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Информации о пострадавших не поступало, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБелгородская областьВСУ

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