ВСУ атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области
Украинские войска с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел на территории Волоконовского района. В результате детонации загорелись резервуары, сообщил губернатор.
На месте работают пожарные расчеты. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
В воскресенье украинские войска атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Информации о пострадавших не поступало, отмечает «Радиоточка НСН».
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