Эксперт ООН не исключил диверсии в деле об отравлении детей в Крыму

«Вещества, которыми травят крыс и тараканов, нелетучие. То есть ими не должны были отравиться. Это маловероятно. Скорее всего, там какая-то другая причина. Может быть, это диверсия, может, это химическое вещество, может, биологическое. Надо делать вскрытие и брать анализы. Делать газовую хроматографию, чтобы выявить тот агент, который привел к таким результатам», - сказал он.

От этого будут зависеть дальнейшие действия медиков, добавил эксперт. «Если вещество летучее, дефляцию легких делают. Если это яд, который попал с пищевыми продуктами, то промывание желудка и введение веществ, которые блокируют тот или иной агент. Если химическое оружие было использовано, вкалывают антидот», - пояснил Никулин.

Как сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю, 24 ноября жительница Железнодорожного района вызвала врачей из-за внезапного ухудшения состояния здоровья своих троих детей. 10-месячный мальчик скончался до прибытия медиков, его восьмилетняя сестра умерла в больнице.

