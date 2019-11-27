Эксперт ООН не исключил диверсии в деле об отравлении детей в Крыму
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН в эфире НСН объяснил, как установить причину отравления.
В Симферополе после отравления неизвестным веществом скончались двое детей. Их мать и еще один ребенок сейчас находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По одной из версий, в доме, где жила семья, травили крыс или тараканов, что могло стать причиной произошедшего.
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире НСН объяснил, как установить причину отравления.
«Вещества, которыми травят крыс и тараканов, нелетучие. То есть ими не должны были отравиться. Это маловероятно. Скорее всего, там какая-то другая причина. Может быть, это диверсия, может, это химическое вещество, может, биологическое. Надо делать вскрытие и брать анализы. Делать газовую хроматографию, чтобы выявить тот агент, который привел к таким результатам», - сказал он.
От этого будут зависеть дальнейшие действия медиков, добавил эксперт. «Если вещество летучее, дефляцию легких делают. Если это яд, который попал с пищевыми продуктами, то промывание желудка и введение веществ, которые блокируют тот или иной агент. Если химическое оружие было использовано, вкалывают антидот», - пояснил Никулин.
Как сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю, 24 ноября жительница Железнодорожного района вызвала врачей из-за внезапного ухудшения состояния здоровья своих троих детей. 10-месячный мальчик скончался до прибытия медиков, его восьмилетняя сестра умерла в больнице.
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