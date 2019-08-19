Новые отравления маслом с крысиным ядом отмечены в Ульяновской области

Ещё пять человек в Ульяновской области отравились подсолнечным маслом, они отправлены в больницу. Как передает RT, теперь госпитализировано уже 11 пострадавших. Таки данные приводит министерство здравоохранения региона. В частности, у двоих жителей Тереньгульского района отмечено кровотечение различной локализации.

Кроме того, в больнице находятся двое детей, которые употребляли масло после тепловой обработки, у них пока не зафиксировано признаков отравления, отмечает «Федерал Пресс». Медики оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести. Пострадавшие с симптомами отравления и кровотечениями начали поступать в больницы две недели назад.

Все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло кустарного производства. Его продавали знакомым. Два человека скончались, в их крови обнаружен кумарин - крысиный яд. По факту отравления возбуждено уголовное дело. По версии следствия, кумарином были опрысканы семечки частного производителя, из которых гнали масло.

