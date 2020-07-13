Вскрылось хищение 850 млн рублей на объекте Минобороны
Московская городская военная прокуратура выявила факт хищения 850 миллионов рублей у главного военно-строительного управления при Спецстрое России. Эта сумма предназначалась в качестве аванса для строительно-монтажных работ на объекте Минобороны РФ, который строился в Москве.
По версии следствия, в 2015-2017 году представители ООО «Еврострой» путём обмана убедили управление Спецстроя заключить с ними договор субподряда, пообещав выполнять необходимые работы, а потом похитили авансовый платёж.
Столичный следственный главк МВД России возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru