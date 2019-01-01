Все станции Солнцевской линии открыты
Все станции Солнцевской линии столичной подземки, закрытые для пассажиров из-за застрявших метропоездов, вновь открыты для пассажиров.
Движение осуществляется по одному пути и с увеличенными интервалами, сообщает «Интерфакс».
Пока нет движения метропоездов между станциями «Шелепиха» и «Парк Победы» и на участке «Шелепиха» - «Деловой центр».
Станция «Деловой центр» БКЛ по-прежнему закрыта.
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