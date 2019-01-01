Происшествия

Все станции Солнцевской линии открыты

21 мая23:19

Все станции Солнцевской линии столичной подземки, закрытые для пассажиров из-за застрявших метропоездов, вновь открыты для пассажиров.

Движение осуществляется по одному пути и с увеличенными интервалами, сообщает «Интерфакс».

Пока нет движения метропоездов между станциями «Шелепиха» и «Парк Победы» и на участке «Шелепиха» - «Деловой центр».

Станция «Деловой центр» БКЛ по-прежнему закрыта.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:Московское Метро

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