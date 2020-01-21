При пожаре в Томской области погибли 10 граждан Узбекистана

Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС республики. По данным ведомства, в доме проживали 12 граждан Узбекистана. Двое из них смогли самостоятельно выбраться из общежития. Десять скончались на месте.

Всего в пожаре погибли 11 человек.

Пожар произошел в ночь на вторник, 21 января. Площадь возгорания составила 208 квадратных метров, пишут «Дни.ру».

Причины ЧП не сообщаются. Известно, что в момент возгорания все находившиеся в здании спали, отмечает «Утро.ру». Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело.

