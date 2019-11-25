Все отравившиеся газом в Нижегородской области школьники отпущены домой
Все пострадавшие от отравления газом в средней школе Нижегородской области отпущены из больниц домой. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Как отмечает RT, угрозы жизни и здоровью 44 детей и одного взрослого, ранее госпитализированных после инцидента, нет.
Напомним, 29 детей отравились газом в средней школе в Нижегородской области. Состояние десяти из них врачи оценивали как средней тяжести, пишет «Свободная пресса». Позже число пострадавших возросло до 45. По факту происшествия прокуратура области инициировал проверку.
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