Все отравившиеся газом в Нижегородской области школьники отпущены домой

Все пострадавшие от отравления газом в средней школе Нижегородской области отпущены из больниц домой. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как отмечает RT, угрозы жизни и здоровью 44 детей и одного взрослого, ранее госпитализированных после инцидента, нет.

Напомним, 29 детей отравились газом в средней школе в Нижегородской области. Состояние десяти из них врачи оценивали как средней тяжести, пишет «Свободная пресса». Позже число пострадавших возросло до 45. По факту происшествия прокуратура области инициировал проверку.

