ВС РФ предотвратили проникновение ДРГ ВСУ в Брянскую область

Российские силы предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию России в районе села Курковичи Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Два человека пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

По словам главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. При украинском обстреле погибло животное сельхозпредприятия, а также были повреждены производственные помещения и автомобиль.

Богомаз выразил благодарность российским бойцам, назвав их защитниками.

Российские силы противовоздушной обороны в понедельник сбили два объекта в районе села Пушкарное в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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