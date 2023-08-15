ВС РФ предотвратили проникновение ДРГ ВСУ в Брянскую область

По словам главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. При украинском обстреле погибло животное сельхозпредприятия, а также были повреждены производственные помещения и автомобиль.

Богомаз выразил благодарность российским бойцам, назвав их защитниками.

Российские силы противовоздушной обороны в понедельник сбили два объекта в районе села Пушкарное в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

