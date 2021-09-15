Вредных веществ не нашли в детсаду Минвод после эвакуации 70 человек
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не выявила превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в детском саду в Минеральных водах, где накануне были экстренно эвакуированы более 70 человек.
О результатах проверки дошкольного детского учреждения № 62 «Звездочка» отчиталось управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. В детском саду организована генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, обеспечено проветривание.
По данным МЧС из сада были выведены 57 детей и 14 взрослых из-за приступов кашля и удушья. Неприятные симптомы возникли во время «тихого часа». Минздрав сообщил, что все воспитанники проверены врачами и уже чувствуют себя хорошо.
О причинах происшествия до сих пор официально не сообщается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru