Вредных веществ не нашли в детсаду Минвод после эвакуации 70 человек

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не выявила превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в детском саду в Минеральных водах, где накануне были экстренно эвакуированы более 70 человек.

О результатах проверки дошкольного детского учреждения № 62 «Звездочка» отчиталось управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. В детском саду организована генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, обеспечено проветривание.

По данным МЧС из сада были выведены 57 детей и 14 взрослых из-за приступов кашля и удушья. Неприятные симптомы возникли во время «тихого часа». Минздрав сообщил, что все воспитанники проверены врачами и уже чувствуют себя хорошо.

О причинах происшествия до сих пор официально не сообщается.

