Вратарь «Манчестер Юнайтед» разбил спорткар стоимостью 200 тысяч евро

Голкипер «Манчестер Юнайтед» попал в аварию рядом с тренировочной базой, располагающейся в Каррингтоне. Как сообщает Daily Mail, в результате инцидента Серхио Ромеро разбил спорткар стоимостью почти 200 тысяч евро. По информации источника, 32-летний аргентинский футболист врезался в отбойник на шоссе. К счастью, в результате ДТП спортсмен не пострадал.

Напомним, Ромеро выступает за английский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе «Манчестер Юнайтед» девять матчей.