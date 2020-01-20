Вратарь «Манчестер Юнайтед» разбил спорткар стоимостью 200 тысяч евро
Голкипер «Манчестер Юнайтед» попал в аварию рядом с тренировочной базой, располагающейся в Каррингтоне. Как сообщает Daily Mail, в результате инцидента Серхио Ромеро разбил спорткар стоимостью почти 200 тысяч евро. По информации источника, 32-летний аргентинский футболист врезался в отбойник на шоссе. К счастью, в результате ДТП спортсмен не пострадал.
Напомним, Ромеро выступает за английский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе «Манчестер Юнайтед» девять матчей.
К слову, в августе 2018 года НСН писала, что нападающий сборной России по футболу Федор Смолов после аварии в Краснодаре лишен водительских прав на один год. Сообщалось, что в ночь на 1 августа элитная иномарка футболиста врезалась в дорожное ограждение. Смолов был за рулем, он не пострадал. Вместо того, чтобы вызвать на место происшествия ГИБДД, он решил ограничиться вызовом эвакуатора.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин предлагает сократить число судей в Конституционном суде
- СМИ: Борис Джонсон в Берлине сам искал встречи с Путиным
- Вильфанд пообещал москвичам снегопад
- Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции
- Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию