Вратарь «Манчестер Юнайтед» разбил спорткар стоимостью 200 тысяч евро

20 января 202018:59

Голкипер «Манчестер Юнайтед» попал в аварию рядом с тренировочной базой, располагающейся в Каррингтоне. Как сообщает Daily Mail, в результате инцидента Серхио Ромеро разбил спорткар стоимостью почти 200 тысяч евро. По информации источника, 32-летний аргентинский футболист врезался в отбойник на шоссе. К счастью, в результате ДТП спортсмен не пострадал.

Напомним, Ромеро выступает за английский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе «Манчестер Юнайтед» девять матчей.

К слову, в августе 2018 года НСН писала, что нападающий сборной России по футболу Федор Смолов после аварии в Краснодаре лишен водительских прав на один год. Сообщалось, что в ночь на 1 августа элитная иномарка футболиста врезалась в дорожное ограждение. Смолов был за рулем, он не пострадал. Вместо того, чтобы вызвать на место происшествия ГИБДД, он решил ограничиться вызовом эвакуатора.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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