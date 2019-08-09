Враньё! Шилов прокомментировал дорисовку дорогой картины

Народный художник СССР Александр Шилов назвал «враньём» сообщения о якобы повреждении дорогостоящей картины в его галерее в центре Москвы. Живописец прокомментировал ситуацию Телеканалу «360». Правда непосредственно в галерее подтвердили ТАСС факт повреждения полотна, не предоставив деталей происшествия.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что неизвестный злоумышленник якобы перерисовал представленный в экспозиции портрет советского живописца Владимира Суздальцева стоимостью почти 10 миллионов долларов.

Утверждалось, что хулиган частично смысл краски с полотна, а потом сам дорисовал некоторые детали.

