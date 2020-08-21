Врачи не разрешили транспортировать Навального

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 сообщил, что находящийся в медучреждении оппозиционер Алексей Навальный нетранспортабелен с учётом того, что его состояние нестабильно. Решения родственников в этой ситуации недостаточно. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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По её мнению, запрет на транспортировку Навального создаёт угрозу его жизни.

«Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», - написала Ярмыш в «Твиттере».

Навального госпитализировали утром 20 августа с борта самолёта, летевшего из Томска в Москву. Политику стало плохо, он кричал от боли, потом потерял сознание. В больнице он впал в кому и был подключён к аппарату ИВЛ. Представители Навального считают, что его могли намеренно отравить.

Ранее в Кремле заявили, что готовы оперативно рассмотреть запрос, если Навальному потребуется лечение за границей. Как сообщила немецкая пресса, из Германии в Россию уже якобы вылетел самолёт за Навальным, передаёт РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГерманияВрачиАлексей Навальный
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