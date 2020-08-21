Новости за ночь: Московские врачи присоединились к обследованию Навального

Московские врачи прибыли в омскую БСМП-1, куда утром 20 августа госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, и в настоящее время вместе с местными коллегами проводят обследование пребывающего в коме политика. Как сообщает портал NGS55.RU, проходит расширенный консилиум. Он решает вопрос о возможной транспортировке Навального.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в «Твиттере», что информацию о состоянии политика врачи собирались огласить журналистам, но пресс-подход перенесли на час. Родным Навального по-прежнему информации не дают, утверждает она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления. По его словам, Кремль готов рассмотреть запрос, если политику потребуется выезд за границу для лечения.

Навальному стало плохо в самолёте по возвращении из Томска в Москву. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Самолёт сел в Омске, где политика госпитализировали со взлётной полосы. Представители оппозиционера полагают, что у него токсическое отравление – по их версии, Навального могли отравить специально.

Между тем, «Известия» со ссылкой на медицинских экспертов пишут, что причиной госпитализации актёра могли стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением. Как утверждает издание, ядов, наркотиков и лекарств в организме политика не нашли, зато выявили метаболические изменения в миокарде.

За ситуацией с Навальным следят за границей. Канцлер Германии Ангела Меркель уже пообещала, что немецкие клиники будут готовы принять политика. А помощник президента США Роберт О’Брайен сообщил, что «если за всем этим стоят русские», то Вашингтон в будущем учтёт это при взаимодействии с Кремлём, пишет Ura.ru.

