Врач с аппаратом УЗИ пропал в Подмосковье

В подмосковных Мытищах пятый день не могут найти специалиста по ультразвуковой диагностике Александра Терпугова. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», в день исчезновения Терпугов находился дома один.

Вместе с Терпуговым исчез личный аппарат УЗИ, который он купил в кредит и хранил дома. С ним доктор принимал вызовы на обследования для еще одного медицинского центра, причем ездил на них на своей машине - «Хендай Солярис» с госномером А673СС750, рассказала мать пропавшего мужчины.

Родственники не нашли машину и решили, что Терпугов поехал на работу с аппаратом. После исчезновения они подали заявление в полицию. В медцентре им отказались уточнить информацию о возможном выезде, сославшись на врачебную тайну.

Мать Терпугова не исключает, что сын мог подрабатывать таксистом, чтобы быстрее расплатиться по кредиту.

