Возросло число жертв взрыва на заводе в Орловской области

Обновленные данные привел советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев, сообщает ТАСС. Еще три человека пострадали.

Отмечается, что один из четырех погибших был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Ранее стало известно, что на предприятии произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает Газета.ру. На территории завода обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров

