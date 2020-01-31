Возросло число жертв взрыва на заводе в Орловской области

31 января 202011:28

В результате взрыва на заводе резиновых изделий в городе Мценске в Орловской области погибли пять человек, ранее сообщалось о трех жертв.

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв

Обновленные данные привел советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев, сообщает ТАСС. Еще три человека пострадали.

Отмечается, что один из четырех погибших был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Ранее стало известно, что на предприятии произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает Газета.ру. На территории завода обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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