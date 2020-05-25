Возросло число пострадавших после перестрелки с кавказцами в Москве

В результате перестрелки, произошедшей на юге российской столицы, пострадали два человека. Такие данные «Интерфаксу» привел информированный источник. Ранее сообщалось об одном раненом.

В Якутии задержали участников перестрелки в баре

Отмечается, что речь идет о двух гражданах России в возрасте 36 и 38 лет, зарегистрированных в Мордовии и Самарской области. В то же время правоохранительные органы задержала всех участников ЧП — всего восемь человек.

Трое из Оренбургской и Московской областей были задержаны на месте инцидента, пятеро уроженцев Кавказа были задержаны при попытке бегства на автомобиле. У них было изъято травматическое оружие.

По некоторым данным, перестрелка стала следствием разборок представителей сферы ритуальных услуг, передает Ura.ru. Одним из потерпевших оказался предприниматель у которого «есть доли в автосервисе и похоронном бизнесе».

В свою очередь телеканал «360» уточняет, что участники перестрелки были замечены во дворе жилого дома, в котором произошло ЧП, минувшей ночью. При этом они мирно общались.

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ФОТО: pixabay.com
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