Возросло число пострадавших после перестрелки с кавказцами в Москве
В результате перестрелки, произошедшей на юге российской столицы, пострадали два человека. Такие данные «Интерфаксу» привел информированный источник. Ранее сообщалось об одном раненом.
Отмечается, что речь идет о двух гражданах России в возрасте 36 и 38 лет, зарегистрированных в Мордовии и Самарской области. В то же время правоохранительные органы задержала всех участников ЧП — всего восемь человек.
Трое из Оренбургской и Московской областей были задержаны на месте инцидента, пятеро уроженцев Кавказа были задержаны при попытке бегства на автомобиле. У них было изъято травматическое оружие.
По некоторым данным, перестрелка стала следствием разборок представителей сферы ритуальных услуг, передает Ura.ru. Одним из потерпевших оказался предприниматель у которого «есть доли в автосервисе и похоронном бизнесе».
В свою очередь телеканал «360» уточняет, что участники перестрелки были замечены во дворе жилого дома, в котором произошло ЧП, минувшей ночью. При этом они мирно общались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru