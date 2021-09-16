«Возможны смерчи». В Сочи объявлено штормовое предупреждение

16-17 сентября в Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации города. Отмечается, что до вечера пятницы в городе прогнозируются сильные дожди, град, грозы, также возможно появление смерчей. Также ожидается и повышение уровня воды в реках, возрастет риск схода сели.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города не выходить без надобности из дома, отказаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

