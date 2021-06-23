Вожатую подмосковного лагеря обвинили в убийстве коллеги и арестовали
Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий заявила, что вожатой подмосковного детского лагеря, которой было предъявлено обвинение в убийстве коллеги, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла 22 июня 2021 года. В детском лагере в Пушкинском городском округе было обнаружено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди. Следователи установили, что преступление было совершено в ходе конфликта, при этом 23-летняя подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По словам Врадий, обе девушки - студентки одного вуза, проходившие в лагере практику. Старший помощник добавила, что в ходе допроса обвиняемая призналась в убийстве. Расследование уголовного дела, которое возбудили по статье «убийство», продолжается.
Ранее в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве американской студентки, сообщает RT. Им оказался неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления мужчина 1977 года рождения.
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