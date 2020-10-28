В НКР заявили об обстреле Степанакерта

Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики в своём Facebook заявила, что азербайджанские войска обстреливают Степанакерт.



В сообщении говорится, что огонь ведётся из РСЗО «Смерч», одна из ракет попала в здание роддома Степанакерта. Данные о пострадавших уточняются. В Степанакерте объявлена воздушная тревога.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Уже третье соглашение о перемирии вступило в силу вступило в силу 26 октября.

28 октября госсекретарь США Майк Помпео по телефону отдельно пообщался с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, призвав лидеров Армении и Азербайджана соблюдать обязательства по прекращению боевых действий и стремиться к дипломатическому решению конфликта в Карабахе, так как у него нет военного решения.