Возбуждено уголовное дело после розлива нефти в НАО

Управление Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов.

В сообщении ведомства говорится, что 17 октября на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» - терминал Харьяга, обнаружен прорыв трубопровода. Площадь разлива на почве составила 25 квадратных метров, радужная пленка обнаружена на реке Колва. Общий объём нефтепродуктов - не менее 0,9 кубических метров.

Уголовное дело возбудили по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». На место выехала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Ранее мэрия города Усинск Республики Коми, которая граничит с Ненецким АО, объявила режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения нефтепродуктами реки Колвы. Были установлены четыре рубежа заграждений, ведутся работы по сбору радужной пленки с помощью сорбента.

