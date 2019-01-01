Возбуждено дело об умышленном загрязнении нефтепровода «Дружба»

Уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» возбуждено в России. Об этом сообщил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Дёмин. По его словам, уже установлено, что хлорорганические соединения умышленно вбрасывались через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает топливо нескольких малых производителей.

По словам Дёмина, следователи уже работают в офисах нескольких частных организаций в Самаре. Сегодня представители Белоруссии, Польши, Украины и России провели Минске встречу по этому вопросу, чтобы наметить пути возобновления поставок топлива.

Белоруссия 23 апреля приостановила экспорт на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за опасения повреждения нефтеперерабатывающих заводов некачественным российским сырьём. На следующий день поставки частично восстановили.

