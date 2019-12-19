Воспитательница умерла в Биробиджане, спасая детей из «заминированного» садика

В городе Биробиджан воспитательница детского сада умерла во время эвакуации детей после сообщения о минировании. Об этом пишет в четверг, 19 декабря, Ura.ru.

По имеющимся данным, женщине стало плохо. Коллеги вызвали скорую помощь, однако к моменту прибытия медиков воспитательница уже умерла.

В Хабаровском крае и Амурской области 19 декабря прошла волна сообщений о минировании. Так, на почту детских садов поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр зданий.

