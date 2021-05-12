Восьмерых пострадавших в «казанской бойне» эвакуируют в Москву

Пятеро детей и трое взрослых, пострадавших в результате стрельбы в казанской школе, будут перевезены для дальнейшего лечения в Москву, сообщила журналистам в среду вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

По ее словам, решение об эвакуации этих людей было принято после консилиума.

При этом число пострадавших выросло с 21 до 23 человек. В Минздраве Татарстана пояснили, что среди новых госпитализированных нет «тяжелых» пострадавших. Это дети, ушедшие домой, у которых позже обнаружили повреждения.

В результате стрельбы в школе в Казани, которую устроил 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура, во всех школах Казани занятия сегодня отменены. Атаковавший гимназию задержан, первые показания он давал накануне.

