Восьмерых пострадавших в «казанской бойне» эвакуируют в Москву
Пятеро детей и трое взрослых, пострадавших в результате стрельбы в казанской школе, будут перевезены для дальнейшего лечения в Москву, сообщила журналистам в среду вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
По ее словам, решение об эвакуации этих людей было принято после консилиума.
При этом число пострадавших выросло с 21 до 23 человек. В Минздраве Татарстана пояснили, что среди новых госпитализированных нет «тяжелых» пострадавших. Это дети, ушедшие домой, у которых позже обнаружили повреждения.
В результате стрельбы в школе в Казани, которую устроил 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура, во всех школах Казани занятия сегодня отменены. Атаковавший гимназию задержан, первые показания он давал накануне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- В Германии усилили охрану синагог из-за нападений
- Правительство РФ направит 15 миллиардов рублей на развитие Арктической зоны
- Восьмерых пострадавших в «казанской бойне» эвакуируют в Москву
- Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие
- Мишустин обвинил торговые сети и производителей в росте цен на продукты
- В России за сутки диагностировали 8 217 случаев коронавируса
- Мишустин: каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии
- Мишустин: рынок труда восстановился в 17 регионах
- Армия Израиля атаковала дом высокопоставленного боевика ХАМАС
- В России спрос на дачную ипотеку вырос в 3,5 раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru