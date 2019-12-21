Восемь машин столкнулись на трассе в Воронежской области

В Воронежской области на трассе М-4 произошло ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

По данным агентства, авария произошла после 20 вечера. Причиной ДТП стала потеря управления водителем Volvo, который в результате врезался в дорожное ограждение. В связи с резким торможением двигавшихся за машиной автомобили также столкнулись между собой.

В ДТП обошлось без пострадавших. Движение машин в связи с аварией было организовано по другой дороге. Детали происшествия выясняются.



