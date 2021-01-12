Восемь машин столкнулись на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае
Восемь машин столкнулись вечером на участке федеральной трассе "Кавказ" в черте Ставропольского края. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Из-за ДТП движение на данном участке дороги проводится на одной полосе. Информация о столкновении на 283 км трассы Р-217 "Кавказ" поступила во вторник вечером. На трассе образовался сильный затор.
Ведомство передает, что в результате происшествия есть пострадавшие, они доставлены в больницу Невинномысска. Точное число пострадавших не называется.
Агентство отмечает, что в управлении ГИБДД по Ставрополью сообщили об одном человеке, получившем незначительные повреждения.
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