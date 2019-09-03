Восемь детей погибли при нападении на китайскую школу
3 сентября08:36
В китайской провинции Хубэй в результате нападения неадекватного мужчины на школу были госпитализированы десять детей, восемь из них впоследствии скончались в больнице, сообщает RT.
По данным Life.ru, трагедия разыгралась в начальной школе города Эньши. Нападавшим оказался 40-летний мужчина, его мотивы пока неизвестны. Однако известны, что ранее он уже был судим за покушение на убийство.
В свою очередь Газету.ру сообщает, что оружие, которое использовал преступник, пока не установлено.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Мировые новости на завтрак: Угроза выборов в Британии и опасные ракеты КНДР
- Между молотом пропаганды и наковальней лжи. Джонсон назвал СССР причиной трагедии Польши
- Власти Украины разрешат скупать землю иностранцам
- Новости за ночь: Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
- Российской посольство раскритиковало Джонсона за его слова о Второй мировой