Восемь человек пострадали при столкновении «Газели» и «Камаза» в Дагестане

По данным медиков, 3 из 8 пострадавших госпитализированы, состояние одного из мужчин оценивается как критическое. Ему провели операцию, в настоящее время он находится на интенсивной терапии.

Среди пострадавших также находится беременная женщина. После осмотра медики сообщили, что угрозы для её здоровья и здоровья ребёнка нет.

Авария произошла днём 24 мая. По предварительной информации, 54-летний водитель «Газели» потерял управление транспортным средством и врезался в бетономешалку.

Ранее один человек погиб, шестеро пострадали в массовом ДТП с 13 автомобилями в Подмосковье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

