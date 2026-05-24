Восемь человек пострадали при столкновении «Газели» и «Камаза» в Дагестане
Восемь человек пострадали при столкновении «Газели» и «Камаза» в Кизилюртовском районе Дагестана на федеральной автодороге «Кавказ». Об этом сообщает Минздрав республики.
По данным медиков, 3 из 8 пострадавших госпитализированы, состояние одного из мужчин оценивается как критическое. Ему провели операцию, в настоящее время он находится на интенсивной терапии.
Среди пострадавших также находится беременная женщина. После осмотра медики сообщили, что угрозы для её здоровья и здоровья ребёнка нет.
Авария произошла днём 24 мая. По предварительной информации, 54-летний водитель «Газели» потерял управление транспортным средством и врезался в бетономешалку.
Ранее один человек погиб, шестеро пострадали в массовом ДТП с 13 автомобилями в Подмосковье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
