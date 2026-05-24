СМИ: 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Туристический автобус попал в серьёзное ДТП на западе Турции, в результате чего пострадали 46 человек. Об этом сообщает газета Türkiye.

Перевозивший 44 ребенка автобус попал в ДТП в Самарской области

По данным издания, автобус, следовавший из Анкары в Чанаккале, по неизвестной причине съехал с дороги, вылетел в поле и перевернулся недалеко от деревни Йылдыран в провинции Чанаккале.

В аварии пострадали водитель и 45 пассажиров. Все они были госпитализированы в ближайшие больницы. По информации медиков, состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.

Ранее в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции пострадали 14 россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ДТПАвтобусТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры