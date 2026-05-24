СМИ: 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Туристический автобус попал в серьёзное ДТП на западе Турции, в результате чего пострадали 46 человек. Об этом сообщает газета Türkiye.
По данным издания, автобус, следовавший из Анкары в Чанаккале, по неизвестной причине съехал с дороги, вылетел в поле и перевернулся недалеко от деревни Йылдыран в провинции Чанаккале.
В аварии пострадали водитель и 45 пассажиров. Все они были госпитализированы в ближайшие больницы. По информации медиков, состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.
Ранее в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции пострадали 14 россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
- Институт Пушкина: Русский язык насчитывает более четырёх тысяч слов на букву «а»
- Минобороны: ВС РФ не наносили ударов по гражданской инфраструктуре Украины
- Пашинян: Армения установила ж/д сообщение с ЕС через Грузию и Турцию
- Следователи проверят обстоятельства смерти мэра Нальчика
- В ЛНР установили личности всех погибших при теракте в Старобельске
- Артист Мариинского театра выстрелил в ребенка в Санкт-Петербурге
- Захарова: Свыше 50 иностранных журналистов отправились на место теракта в колледже в ЛНР
- МО: Силы ПВО сбили 320 дронов ВСУ и 7 авиационных бомб
- Медведев: Киев ударами по детям вызвал жесткий ответ РФ