СМИ: 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

По данным издания, автобус, следовавший из Анкары в Чанаккале, по неизвестной причине съехал с дороги, вылетел в поле и перевернулся недалеко от деревни Йылдыран в провинции Чанаккале.

В аварии пострадали водитель и 45 пассажиров. Все они были госпитализированы в ближайшие больницы. По информации медиков, состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.

Ранее в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции пострадали 14 россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».