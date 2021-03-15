Три человека погибли при наезде автомобиля на толпу в Сан-Диего
15 марта 202121:40
Три пешехода погибли при наезде автомобиля на толпу пешеходов в Сан-Диего (Калифорния, США). Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что не менее шести человек ранены, в частности двое госпитализированы в критическом состоянии, Инцидент произошёл в центре города у муниципального колледжа.
На место происшествия прибыли десятки сотрудников экстренных служб и вертолет. По данным полиции, водитель автомобиля - 71-летний мужчина - арестован после инцидента.
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15 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru